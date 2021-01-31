На акциях в поддержку Навального задержаны больше 2000 человек

Больше двух тысяч человек задержаны на несанкционированных акциях в поддержку политика Алексея Навального, которые проходят по всей России 31 января. Данные приводит «ОВД-Инфо», за ними в режиме реального времени также можно следить на интерактивной карте «Медузы».

В лидерах по числу задержаний — Москва и Санкт-Петербург, в этих городах задержаны 456 и 200 человек соответственно.

Более ста человек также задержаны в Красноярске (194), Владивостоке (129) и Новосибирске (103).