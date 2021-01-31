На акциях в поддержку Навального задержали более четырех тысяч человек

Число задержанных на акции в поддержку политика Алексея Навального, по данным «ОВД-Инфо», достигло отметки в 4000 человек. Изменение статистики по задержаниям также можно в режиме реального времени наблюдать на интерактивной карте «Медузы».

Город с наибольшим числом задержаний — Москва, там в «ОВД-Инфо» насчитали 1080 человек к этой минуте. На втором месте — Санкт-Петербург (796 человек), на третьем — Красноярск (194 человека).