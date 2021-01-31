Число задержанных на акциях в поддержку Навального превысило 1000 человек

На акциях в поддержку политика Алексея Навального по всей России задержали уже больше 1 000 человек. Такие данные приводит «ОВД-Инфо», они отображаются на интерактивной карте «Медузы».

Больше всего задержанных — в Москве (142 человека). В Санкт-Петербурге задержаны 26 человек.

Среди других городов лидер по задержаниям — Владивосток (113 человек), далее идут Красноярск (93), Новосибирск (91), Пермь (40) и Новокузнецк (36).