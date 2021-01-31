Число задержанных на акциях в поддержку Навального достигло 3000 человек

Число задержанных на акциях в поддержку политика Алексея Навального в разных городах России достигло трех тысяч человек, сообщает «ОВД-Инфо». Также за данными по задержаниям можно в режиме реального времени наблюдать на интерактивной карте «Медузы».

По-прежнему больше всего задержанных в Москве — 825 человек. В Санкт-Петербурге к этой минуте — 475 человек.

Среди других городов в лидерах Красноярск (194), Владивосток (121), Нижний Новгород (114) и Новосибирск (103).

Всего известно о задержаниях примерно в 80 городах страны.