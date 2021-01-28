Умер актер Василий Лановой

Актер Василий Лановой умер на 88-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на его жену Ирину Купченко.

Пришла горькая новость. Ушел из жизни великий артист, всенародно любимый актер Василий Семенович Лановой. Его мужественные и благородные герои стали кумирами миллионов зрителей. Образы, которые он создал в кино и в театре, невозможно забыть… Соболезную родным и близким Василия Семеновича. Светлая память…

2 января Лановой был госпитализирован с коронавирусом. В ночь на 28 января актера перевели в реанимацию из-за осложнений.

Лановой — народный артист СССР. Он сыграл более 70 ролей в кино. Он наиболее известен работой в фильмах «Алые паруса» (1961), «Война и мир» (1965-1968), «Офицеры» (1971), «Семнадцать мгновений весны» (1973). Также Лановой с 1957 года играл в театре имени Вахтангова.

Также Лановой занимался общественной деятельностью. Он был членом общественного совета при Следственном комитете и возглавлял попечительский совет кадетского корпуса СК. Во время президентских выборов 2018 года Лановой был доверенным лицом Владимира Путина.