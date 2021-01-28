Россия возобновит авиасообщение с Грецией и Сингапуром с 8 февраля

Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом решил возобновить с 8 февраля авиасообщение России с Грецией и Сингапуром, пишет «Интерфакс».
Авиасообщение возобновят на взаимной основе. Из Москвы в Афины самолеты будут летать два раза в неделю, в Сингапур — три раза в неделю.
В оперштабе также сообщили, что «с 8 февраля будут возобновлены перелеты в иностранные государства из международных аэропортов Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми, и Хабаровска».
Россия прекратила международное авиасообщение в марте 2020 года из-за эпидемии коронавирусной инфекции.
С августа 2020-го российские власти возобновили авиасообщение с 19 странами, среди которых Турция, Египет, ОАЭ, Казахстан, Беларусь, Куба, Япония и другие.