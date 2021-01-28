Чеченца, подравшегося с полицейскими на митинге в Москве 23 января, арестовали на два месяца

Пресненский суд Москвы арестовал до 23 марта Сайд-Мухамада Джумаева по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти, сообщает «Интерфакс».

По версии СК, 23 января 2021 года на митинге в поддержку политика Алексея Навального в Москве Джумаев «нанес сотрудникам ОМОН, а также полиции множественные удары руками и ногами по различным частям тела».

СК выложил видео, где Джумаева спрашивают, понимает ли он, за что его задержали. Джумаев отвечает, что его задержали за сопротивление сотруднику полиции и за то, что «пустился» в бега. Также ему задают вопрос, признает ли он вину, на что Джумаев отвечает .

Baza публиковала видео, снятое на Пушкинской площади 23 января, где молодой человек вступает в рукопашный бой с пятью-шестью омоновцами. Они в ответ бьют его дубинками.

Джумаева объявляли в федеральный розыск, 28 января его задержали в Псковской области. Он стал пятым задержанным в рамках уголовных дел, которые СК завел «по фактам противоправных действий» на акции 23 января.

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