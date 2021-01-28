Берни Сандерс собрал 1,8 миллиона долларов на благотворительность. С помощью варежек, которые он надел на инаугурацию Джо Байдена

Член Сената США от штата Вермонт Берни Сандерс собрал 1,8 миллиона долларов за счет продажи сувениров со своей фотографией, сделанной на инаугурации президента США Джо Байдена. Об этом пишет Associated Press.

Инаугурация прошла 20 января. Сандерс появился на церемонии в варежках из переработанной шерсти, которые связала учительница Джен Эллис из Вермонта. Снимок Сандерса в варежках, сделанный фотографом Бренданом Смяловским, стал поводом для мемов.

Холодно? Сенатор Берни Сандерс готов к этому. Фото: Брендан Смяловский, AFP/Getty Images

На следующий день после инаугурации на сайте Сандерса появились футболки и толстовки с этим фото, стоившие 27 и 45 долларов. Их раскупили за полчаса. Новая партия сувениров поступила в продажу на выходных, ее раскупили к утру понедельника.

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Все вырученные от продажи сувениров деньги Сандерс пообещал направить благотворительным организациям из Вермонта. Сенатор заявил, что рад использовать свою известность в интернете, чтобы помочь нуждающимся.

Фотоагентство Getty Images пообещало направить доходы от фото с Сандерсом благотворительной организации Meals on Wheels of America, которая доставляет еду пожилым людям. А бренд Burton Snowboards, в куртке которого сенатор был на инаугурации, пожертвовал 50 таких же курток властям города Берлингтон в Вермонте.

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