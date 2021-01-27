Умер актер Юрий Лахин, сыгравший в «Ликвидации» и «Вечном зове»

Актер театра и кино Юрий Лахин умер в возрасте 68 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на драматурга и режиссера Николая Коляду. Лахин и Коляда в 1970-х — 1980-х годах служили в Свердловском академическом театре драмы.

По данным РЕН ТВ, Лахин умер в одной из московских клиник от осложнений, вызванных COVID-19.

Лахин получил известность после роли в сериале «Вечный зов» (1973-1983 годы). Среди других его работ — сериалы «Громовы», «Ликвидация», «Молодежка» и «Обручальное кольцо». С 1996 года был артистом театра «Сатирикон». В 1988 году ему было присвоено звание заслуженного артиста РСФСР.