У депутата Госдумы Сергея Сопчука изъяли активы на 38 миллиардов рублей

Замоскворецкий суд Москвы по требованию Генпрокуратуры конфисковал активы депутата Госдумы Сергея Сопчука, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда и материалы дела.

По данным «Коммерсанта», общая стоимость конфискованных активов — 38 миллиардов рублей. По версии Генпрокуратуры, Сопчук, будучи депутатом Госдумы, незаконно занимался предпринимательской деятельностью.

У депутата изъяли в том числе принадлежащие ему 99,23% в уставном капитале ООО «Терней золото», уточняет РИА Новости. Как следует из материалов дела, с которыми ознакомилось агентство, активы изъяли в связи с «отсутствием доказательств их приобретения на законные доходы».

Сопчук стал депутатом Госдумы в 2016 году, он избирался от «Единой России» в Приморском крае. Согласно декларации о доходах, опубликованной на сайте нижней палаты парламента, в 2019-м доход Сопчука составил 12,7 миллиона рублей.

Член комитета Госдумы по транспорту Александр Старовойтов рассказал радиостанции «Говорит Москва», что Сопчук «совершенно не создавал никакого впечатления — ни положительного, ни отрицательного»: «То есть, обычный нормальный среднестатистический депутат. Никогда по нему не скажешь, что у него есть какие-то якобы активы».

Почему Старовойтов говорит о Сопчуке в прошедшем времени, неясно. Как следует из данных на сайте Госдумы, Сопчук был на всех заседаниях в январе 2021 года и голосовал за законопроекты.