Минобороны Турции сообщило о задержании 12 предполагаемых террористов, в том числе пяти россиян, на границе с Сирией
Источник: Министерство обороны Турции
На турецко-сирийской границе задержали 12 предполагаемых боевиков «Исламского государства», в том числе пятерых граждан России. Об этом сообщает министерство обороны Турции.
Еще четверо задержанных — граждане Узбекистана, трое — граждане Киргизии, сказано в сообщении турецкого военного ведомства.
Одного из задержанных разыскивает Интерпол, добавили в министерстве, не уточнив, о гражданине какой страны идет речь.
Предполагаемые боевики пытались попасть в Турцию с территории Сирии, уточнило министерство. Их задержали 31 декабря 2020 года, но ранее об этом не сообщалось.