Apple нашла и исправила три уязвимости в iOS. Их «могли активно использовать» хакеры
Источник: Apple
Apple обнаружила и исправила три уязвимости в iOS и iPadOS, сообщается на сайте компании.
Две ошибки в WebKit (движок, использующийся в том числе в браузере Safari) и одна в ядре ОС позволяли получить удаленный доступ к управлению устройством и расширенным пользовательским правам.
Подробностей Apple не привела, уточнив, что уязвимости «могли активно использоваться».
Ошибки компания исправила с вышедшим 26 января обновлением мобильных операционных систем до iOS 14.4 и iPadOS 14.4.