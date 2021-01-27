Apple нашла и исправила три уязвимости в iOS. Их «могли активно использовать» хакеры

Apple обнаружила и исправила три уязвимости в iOS и iPadOS, сообщается на сайте компании.

Две ошибки в WebKit (движок, использующийся в том числе в браузере Safari) и одна в ядре ОС позволяли получить удаленный доступ к управлению устройством и расширенным пользовательским правам.

Подробностей Apple не привела, уточнив, что уязвимости «могли активно использоваться».

Ошибки компания исправила с вышедшим 26 января обновлением мобильных операционных систем до iOS 14.4 и iPadOS 14.4.