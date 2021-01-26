«Яндекс» попросил мэрию Москвы разрешить водителям и курьерам с иностранным гражданством прививаться от COVID-19

«Яндекс» обратился к мэрии Москвы с просьбой разрешить вакцинацию от COVID-19 водителям такси и курьерам с иностранным гражданством. Об этом сказано в сообщении компании, поступившем в «Медузу».

«Водители и курьеры контактируют с большим количеством людей, в условиях пандемии их услуги пользуются повышенным спросом», — объяснил «Яндекс» свою просьбу.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая в Госдуме 26 января, сказала, что живущих в России иностранцев пока не будут прививать от коронавируса.

«Как только появится возможность прививать всех, не граждан РФ, это тоже будет сделано, — приводит слова Поповой „Интерфакс“. — На сегодняшний день главная задача — это охватить максимальное количество российских граждан, проживающих в РФ».

Вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова 23 января говорила, что в России произвели 7,6 миллиона доз вакцины, а в первом квартале 2021 года прививку смогут получить 20 миллионов россиян.