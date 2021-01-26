В работе инстаграма и фейсбука в России и Восточной Европе произошел сбой

Пользователи из России, стран Восточной Европы, Финляндии и Эстонии сообщают о сбоях в работе фейсбука, инстаграма и мессенджера WhatsApp, следует из даных downdetector.ru.

В России на работу инстаграма и фейсбука жалуются в основном из Санкт-Петербурга и Москвы. Сбои WhatsApp наблюдаются и в других российских регионах.

У инстаграма и фейсбука проблемы с авторизацией (на это жалуются 25% и 12% пользователей соответственно) и загрузкой (58% и 87% жалоб).

Пользователи WhatsApp сообщают в большинстве случаев о проблемах подключения к серверу.

Обе соцсети и мессенджер принадлежат компании Facebook.

Некоторых пользователей фейсбука 22 января неожиданно разлогинило в приложении соцсети. Неполадки затронули, в основном, пользователей iOS, которые испытывали трудности при попытке авторизоваться. Facebook объяснил, что проблемы возникли из-за «изменения конфигурации», неполадки устранили к утру 23 января.