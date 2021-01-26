ФСБ заподозрила бывшего сотрудника ФСКН в создании нарколабораторий с рабами. Наркотики распространяли на машинах с мигалкой

Сотрудники ФСБ России задержали в Ивановской области бывшего высокопоставленного сотрудника , которого подозревают в организации нескольких подпольных лабораторий по производству синтетических наркотиков.

Задержан бывший руководитель одного из подразделений управления ФСКН по Москве и Московской области, личность которого официально не раскрывается, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ. По версии спецслужбы, этот человек организовал сеть нарколабораторий, руководил членами преступной группы и управлял финансовыми потоками, сообщает IvanovoNews, ссылаясь на ФСБ.

В нарколабораториях, по данным ведомства, использовали труд иностранных граждан, которых «насильственно удерживали под угрозой физической расправы». По версии следствия, для распространения наркотиков участники ОПГ использовали автомобили класса «люкс» с мигалками, а также форму со знаками различия органов ФСБ.

В ходе обысков сотрудники ФСБ изъяли более 59 килограммов наркотиков, свыше 10 тонн жидкости, содержащей наркотики, лабораторное оборудование, а также оружие.

Всего по делу задержали 16 человек, выходцев из , в том числе бывшего чиновника из Ивановской области. 14 из них арестовали, еще двоих отправили под домашний арест.