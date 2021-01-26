Активист Павел Крисевич, заковавший себя в колючую проволоку на Арбате, получил 14 суток ареста

Пресненский суд Москвы назначил 14 суток административного ареста акционисту Павлу Крисевичу, устроившему акцию с колючей проволокой на Арбате. Судья признал его виновным по статье о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции, сообщает РИА Новости.

Активиста задержали 24 января, когда он в робе заключенного забрался в шар из колючей проволоки и выкрикивал политические лозунги. Акция Крисевича получила название «Сфера души русского человека». «Я сделал ее, чтобы показать, что русские находятся в опасности, что они существуют в условиях авторитарного гнета, что выглядят они, как заключенная в сферу из колючей проволоки „душа“. Та самая гоголевская „Душа“, правда ни мертвая, ни живая», — объяснял он.

Павел Крисевич известен по перформансу в поддержку политзаключенных, который он устроил 6 ноября 2020 года у здания ФСБ на Лубянке. Тогда его распяли на кресте в образе Иисуса Христа и подожгли, бросая в огонь тома уголовных дел. За эту акцию он получил 15 суток административного ареста, а затем его отчислили с экономического факультета Российского университета дружбы народов.