Вооруженный ножом мужчина ранил троих россиян в Стамбуле

В Стамбуле вооруженный ножом мужчина ранил троих граждан РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в полиции.

Пострадавшие — две женщины и мужчина, они в больнице, угрозы для их жизни нет. По данным источника агентства, на россиян напал сборщик мусора.

Обновлено. Подозреваемого задержали, у него есть несколько судимостей, сказал собеседник РИА Новости. Он добавил, что пострадавшие — не туристы, у них есть вид на жительство.

Как передает турецкий телеканал NTV, по не подтвержденной официально информации, нападавший психически болен.

Очевидец нападения, который вызвал скорую, сказал телеканалу, что одна из пострадавших получила семь ножевых ранений. По словам очевидца, непосредственно перед нападением мужчина попросил у россиян денег, они ему отказали.

Нападение произошло вечером 24 января, его зафиксировала камера наблюдения.