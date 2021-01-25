В Москве покончил с собой актер и комик Александр Шаляпин

В Москве в своей квартире найден мертвым актер и стендап-комик Александр Шаляпин. Ему был 41 год.

Как сообщает ТАСС, актер покончил жизнь самоубийством. Тело Шаляпина обнаружила его супруга и вызвала скорую помощь.

По словам менеджера Шаляпина, в последнее время актер находился в депрессии и лечился от алкоголизма.

Александр Шаляпин известен по ролям в фильмах и сериалах, таких как «Бумер-2», «Карпов», «Женщины против мужчин», «Каникулы президента», «Бессонница», «Под прикрытием», «Все и сразу» и других. Он также был участником Stand Up Show на ТНТ.