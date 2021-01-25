Умер стилист Александр Шевчук

Российский стилист Александр Шевчук умер в возрасте 54 лет. О смерти Шевчука, пишет РИА Новости, сообщила в своем инстаграмме певица Лайма Вайкуле, с которой он сотрудничал. Причина смерти стилиста пока не раскрывается.

Анна Салынская / PhotoXPress

Шевчук также работал с такими эстрадными артистами, как Алла Пугачева, Лариса Долина, Филипп Киркоров и многими другими. Он был стилистом на шоу «Фабрика звезд», а также участвовал в подготовке «Голоса», «Ледникового периода», новогодних выпусков на Первом канале и торжественных церемоний Зимних Олимпийских и Паралимпийских игр, прошедших в России в 2014 году.