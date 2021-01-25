Путин рекомендовал ввести запрет на отождествление ролей СССР и Германии во Второй мировой войне 

Владимир Путин рекомендовал подготовить законопроект о запрете публичного отождествления ролей СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Такое поручение президент России дал по итогам заседания Совета по культуре и искусству, сообщает Кремль.

О каком именно отождествлении идет речь, не уточняется.

Законопроект рекомендовано подготовить при участии и внести в Госдуму во время весенней сессии.

Срок исполнения поручения — 1 июля 2021 года. Ответственным назначен спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В мае 2020 года депутат Госдумы Алексей Журавлев предложил включить в Уголовный кодекс новую статью, которая запрещала бы приравнивать идеологию СССР к нацизму и возлагать на СССР вину за развязывание Второй мировой войны.

В правительстве не поддержали законопроект Журавлева, отметив, что наказание за эти действия уже предусмотрено уголовной статьей о реабилитации нацизма.