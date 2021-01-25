Путин рекомендовал ввести запрет на отождествление ролей СССР и Германии во Второй мировой войне 

Владимир Путин рекомендовал подготовить законопроект о запрете публичного отождествления ролей СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Такое поручение президент России дал по итогам заседания Совета по культуре и искусству, сообщает Кремль.
О каком именно отождествлении идет речь, не уточняется.
Законопроект рекомендовано подготовить при участии Российского организационного комитета «Победа» и внести в Госдуму во время весенней сессии.
Срок исполнения поручения — 1 июля 2021 года. Ответственным назначен спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Рекомендовать Государственной думе Федерального собрания РФ… подготовить к рассмотрению в период весенней сессии 2021 года проект федерального закона о внесении в федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» изменений, направленных на установление запрета публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне.
В мае 2020 года депутат Госдумы Алексей Журавлев предложил включить в Уголовный кодекс новую статью, которая запрещала бы приравнивать идеологию СССР к нацизму и возлагать на СССР вину за развязывание Второй мировой войны.
В правительстве не поддержали законопроект Журавлева, отметив, что наказание за эти действия уже предусмотрено уголовной статьей о реабилитации нацизма.