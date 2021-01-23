Во Владивостоке возбудили уголовное дело после акции с требованием освободить Навального

Во Владивостоке возбудили уголовное дело по о совершении действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств. Дело возбудили после протестной акции «Свободу Навальному!», сообщает «Апология протеста»

Во Владивостоке адвокат «Апологии протеста» сообщает, что всех задержанных вывели из камер для административно задержанных и развели по кабинетам. <…> Всех задержанных на акции удерживают якобы для допроса в качестве свидетелей.

Акция протеста во Владивостоке собрала несколько тысяч человек. По данным «ОВД-Инфо», в городе задержали не менее 27 человек.

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