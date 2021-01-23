Во Владивостоке ОМОН жестко разогнал участников акции «Свободу Навальному!»

ОМОН жестко разогнал некоторых участников протестной акции во Владивостоке, выступающих за освобождение Алексея Навального.

Разгон участников несанкционированной акции протеста Владивосток newsvlru

Телеграм-канал Life Shot опубликовал видео, где один из участников акции бьет полицейского.

На акцию во Владивостоке вышли несколько тысяч человек. Спустя три часа после начала протестующие начали расходиться, а многие силовики покинули центральные улицы города, сообщило издание VL.ru.

Судя по карте задержаний, во Владивостоке задержали не менее 23 человек.

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