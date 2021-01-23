Во Владивостоке ОМОН жестко разогнал участников акции «Свободу Навальному!»
Источник: ОВД-Инфо
ОМОН жестко разогнал некоторых участников протестной акции во Владивостоке, выступающих за освобождение Алексея Навального.
Телеграм-канал Life Shot опубликовал видео, где один из участников акции бьет полицейского.
На акцию во Владивостоке вышли несколько тысяч человек. Спустя три часа после начала протестующие начали расходиться, а многие силовики покинули центральные улицы города, сообщило издание VL.ru.
Судя по карте задержаний, во Владивостоке задержали не менее 23 человек.