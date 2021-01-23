В работе Twitter, «Билайна» и «Ростелекома» произошел сбой

Обновление. В «Билайне» отрицают, что в работе оператора произошел сбой, пишет ТАСС.

Интернет-пользователи сообщили о перебоях в работе социальной сети Twitter. Об этом же свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Сообщения о проблемах с доступом к Twitter начали поступать после 11:00. В основном о них пишут пользователи из Москвы, но не только — об этом также сообщили из Астрахани и Санкт-Петербурга.

Одновременно с этим пользователи оператора «Билайн» также сообщили о проблемах в его работе. Проблемы со связью возникли у пользователей в Москве, Петербурге, Тюмени, Челябинске, Екатеринбурге, Воронеже, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Саратове.

Также сообщается о сбое в работе «Ростелекома». При этом операторы «Мегафон», МТС и Tele2 продолжают работать без перебоев.

Сбой произошел в день, когда по всей стране проходят митинги в поддержку Алексея Навального.