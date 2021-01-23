Умер Ларри Кинг

Американский теле- и радиоведущий Ларри Кинг умер в возрасте 87 лет, сообщается в его твиттере. Он скончался утром 23 января в медицинском центре Седарс-Синай в Лос-Анджелесе.

Suki Coughlin / Camera Press / Vida Press

В начале января Ларри Кинга госпитализировали в больницу с коронавирусом. В прошлом у ведущего также неоднократно возникали серьезные проблемы со здоровьем, так, у него диагностировали диабет, он перенес несколько сердечных приступов, в 2017 году прошел курс лечения от рака легких.

Ларри Кинг известен своими интервью с политиками, бизнесменами и другими знаменитостями. С 1985 по 2010 год он работал на CNN. С 2012 года вел шоу «Larry King Now» на Hulu.

В 2000 году участником шоу Ларри Кинга на CNN стал президент России Владимир Путин. В самом начале беседы ведущий спросил, что случилось с , на что Путин с улыбкой ответил: «Она утонула». Эта фраза стала самой запоминающейся частью интервью.