Полиция оттеснила протестующих от СИЗО «Матросская тишина». Въезд на территорию перегородили грузовиком

Сотрудники полиции оттеснили протестующих от здания изолятора «Матросская тишина», где находится Алексей Навальный.

Как сообщает корреспондент «Медузы» с места событий, к изолятору пришли не менее 200 человек. Полиция сразу начала жесткие задержания. По данным «ОВД-Инфо», задержаны не менее 18 человек.

Первоначально у изолятора находились не более 40 полицейских, однако затем к ним прибыло подкрепление, после чего сотрудники рассеяли толпу и оттеснили протестующих от СИЗО. Перед въездом на территорию поставили грузовик.

Сейчас полиция продолжает одиночные задержания в близлежащих дворах, передает корреспондент «Медузы».

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