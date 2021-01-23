Полиция оттеснила протестующих от СИЗО «Матросская тишина». Въезд на территорию перегородили грузовиком
Источник: Meduza
Сотрудники полиции оттеснили протестующих от здания изолятора «Матросская тишина», где находится Алексей Навальный.
Как сообщает корреспондент «Медузы» с места событий, к изолятору пришли не менее 200 человек. Полиция сразу начала жесткие задержания. По данным «ОВД-Инфо», задержаны не менее 18 человек.
Первоначально у изолятора находились не более 40 полицейских, однако затем к ним прибыло подкрепление, после чего сотрудники рассеяли толпу и оттеснили протестующих от СИЗО. Перед въездом на территорию поставили грузовик.
Сейчас полиция продолжает одиночные задержания в близлежащих дворах, передает корреспондент «Медузы».