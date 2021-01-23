По всей России на акциях за Навального задержали больше 2000 человек. Такого не было никогда

По всей России на акциях протеста в поддержку Алексея Навального задержали свыше двух тысяч человек. Это следует из данных карты, подготовленной «ОВД-Инфо» и «Медузой». На момент публикации новости в городах России задержали 2088 человек.

«Это рекорд за всю работу „ОВД-Инфо“», — сообщили представители организации, которая с декабря 2011 года собирает данные о задержанных на акциях протеста.

До этого рекордное число людей задержали после акции 12 июня 2017 года: тогда по всей стране задержали 1769 человек, из них 866 в Москве.

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