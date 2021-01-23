На Пушкинской площади в полицейских стали кидать снежки и пластиковые бутылки

Некоторые участники акции протеста «Свободу Навальному!», проходящей на Пушкинской площади в Москве, стали кидать в полицейских снежки и пластиковые бутылки, сообщает «МБХ медиа». РИА Новости утверждает, что в полицейских также кидают яйца.

Полицейские применяют против протестующих дубинки. К некоторым участникам акции применяют силу. В частности, один из сотрудников правоохранительных органов схватил за шею журналиста Евгения Фельдмана и удерживал так около полминуты.

ТАСС утверждает, что протестующие якобы напали на двух полицейских: с сотрудницы полиции попытались сорвать бронежилет, другого сотрудника толкнули.