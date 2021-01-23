Количество задержанных на протестных акциях в России превысило две с половиной тысячи человек

На протестных акциях в городах России в общей сложности задержаны 2 509 человек. Такие данные приводит «ОВД-Инфо».

Детский омбудсмен Анна Кузнецова, в свою очередь, сообщила о примерно 300 задержанных несовершеннолетних. Из них около 70 были задержаны в Москве, около 30 — в Санкт-Петербурге. Многих из них, по словам Кузнецовой, уже отпустили домой.

Первоначально в сообщении «ОВД-Инфо», на основе которого была написана эта заметка, сообщалось, что задержаны 3 454 человека. Через несколько минут издание заявило, что эта информация ошибочна. Редакция «Медузы» приносит извинения читателям.

До этого рекордное число людей задержали после акции 12 июня 2017 года: тогда по всей стране задержали 1769 человек, из них 866 в Москве.

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