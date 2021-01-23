Количество задержанных на митингах по всей России превысило тысячу человек

По всей России 23 января к 16:10 мск на протестных акциях в поддержку политика Алексея Навального задержали 1090 человек. Такие данные приводит «ОВД-Инфо».

Больше всего задержанных в Москве (не меньше 60 человек), в Новосибирске (67 человек) и в Санкт-Петербурге (50 задержанных).

Митинги в поддержку Навального проходят больше чем в 60 российских городах и в 50 городах за пределами страны, в том числе Париже, Тель-Авиве, Риме, Нью-Йорке и Амстердаме.