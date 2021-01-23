Американских дипломатов вызовут в МИД РФ из-за публикаций о протестах

МИД РФ обвинил посольство США в Москве во вмешательстве во внутренние дела России из-за публикаций о протестах.

В ведомстве заявили, что американская дипмиссия «не в первый раз демонстрирует пренебрежение дипломатическими нормами», поддерживая протестующих.

По сути, речь идет о поощрении насильственных действий, лицемерно объявляемых мирным протестом, в которые организаторы цинично вовлекают даже несовершеннолетних.

В сообщении подчеркивается, что «руководству посольства США предстоит серьезный разговор в МИД России».

Информация о митингах появилась накануне на сайте посольства США в России — там содержались данные о времени и месте проведения акций. Текст был обращен к находящимся в РФ гражданам США — их просили избегать мест проведения митингов, отмечая, что «скорее всего, они будут несогласованными».

На фоне задержания протестующих в официальном твиттере посольства США появились посты в защиту мирного протеста с критикой действий властей.

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