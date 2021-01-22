Депутат Госдумы от фракции КПРФ Ваха Агаев, умерший от последствий коронавируса 23 сентября 2020 года, в этот же день проголосовал за принятие восьми . Об этом свидетельствуют данные из системы анализа результатов голосований в Госдуме, пишут «Открытые медиа».

Зампред фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев подтвердил изданию, что Агаев умер 23 сентября в больнице. Депутат от КПРФ Сергей Гаврилов ранее говорил РИА Новости, что перед смертью Агаев находился в коме. «Ведомости» со ссылкой на одного из представителей фракции КПРФ писали, что Агаев впал в кому за несколько дней до смерти.

При этом из данных системы анализа результатов голосований в Госдуме отмечено, что Агаев проголосовал не только 23 сентября, но также 22, 16 и 15 сентября. Коломейцев предположил, что за Агаева могли проголосовать его коллеги, занимающие соседние кресла. Хотя депутаты Госдумы не имеют права голосовать друг за друга и голосовать удаленно.

Другой депутат Госдумы от фракции КПРФ Валентин Шурчанов, который умер от коронавируса 18 декабря, голосовал 16, 15, 9 и 8 декабря, свидетельствует система анализа результатов голосований. При этом лидер КПРФ Геннадий Зюганов говорил, что Шурчанов «тяжело болел» три недели перед смертью. Он «неделю лежал в реанимации, а потом на ИВЛ», уточнял Коломейцев.

В середине декабря спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что коронавирусом переболели 157 из 450 депутатов нижней палаты парламента; пятеро из них заразились повторно. Известно, что коронавирус привел к смерти двух депутатов — Вахи Агаева и Валентина Шурчанова. Также перед смертью COVID-19 заболел депутат Николай Антошкин, умерший 17 января.