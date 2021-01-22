Один человек погиб при взрыве газа возле цветочного рынка в Краснодаре

При взрыве газа возле цветочного рынка в Краснодаре погиб человек, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя городской администрации Виталия Казликина.

Два человека пострадали. По данным агентства, взрыв произошел из-за разгерметизации газового баллона в павильоне, помещение полностью разрушено.

Как сообщает телеграм-канал «Туподар Краснодар», у цветочного рынка горит киоск с шаурмой.

«Интерфакс» со ссылкой на МЧС пишет о пожаре в супермаркете. Вероятно, речь об этом месте.