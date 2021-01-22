Ллойд Остин утвержден на должность главы Пентагона. Он станет первым афроамериканцем на этом посту

Сенат США утвердил кандидатуру Ллойда Остина на должность главы Пентагона.

Официально 67-летний Остин вступит в должность в ближайшее время, после принесения присяги.

Остин имеет звание генерала. В разные годы службы он занимал должности директора Объединенного комитета начальников штабов, главнокомандующего контингентом в Ираке и главой Центрального командования вооруженных сил США. В 2016 году он вышел в отставку и устроился на работу в частную фирму, занимающуюся производством оружия.

Остин станет первым афроамериканцем на посту главы Пентагона.