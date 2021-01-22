Google закрыла проект раздачи интернета с аэростатов

Alphabet (материнская компания Google) закрывает проект раздачи интернета в труднодоступные районы с помощью аэростатов (проект Loon). Об этом сообщается в блоге экспериментального подразделения X.

«Путь к коммерческой жизнеспособности оказался намного длиннее и рискованнее, чем ожидалось», — приводятся в сообщении слова главы X Астро Теллера.

Компания работают над переводом сотрудников Loon на другие должности в X, Google и Alphabet.

Часть команды продолжит заниматься обеспечением бесперебойной работы сервиса, в том числе в Кении, где Loon в июле 2020 года запустила свой первый коммерческий проект раздачи интернета. В марте 2021-го проект в Кении закроют.

Проект Loon запустили в июне 2013 года (Google реорганизовали в Alphabet в 2015-м), напоминает The Verge. Сервис предоставлял связь в том числе в регионах, пострадавших от стихийных бедствий. Например, аэростаты раздавали интернет в Пуэрто-Рико после урагана «Мария» в 2017 году и в Перу после землетрясения в 2019-м.

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