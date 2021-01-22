Основатель Microsoft Билл Гейтс сделал прививку от коронавируса, об этом он сообщил в своем твиттере.

«Одно из преимуществ того, что тебе 65 лет, это возможность получить вакцину от COVID-19. На этой неделе я получил первую дозу, и я чувствую себя отлично», — рассказал Гейтс.

Он не уточнил, какой препарат ему ввели. В США одобрено использование вакцин от Pfizer/BioNTech и от компании Moderna. Обе они двухкомпонентные.

В июне 2020 года благотворительный фонд Билла и Мелинды Гейтс пообещал в течение пяти лет выделить 1,6 миллиарда долларов на жизненно важные вакцины для беднейших стран мира. Еще 100 миллионов долларов фонд планировал потратить на распространение вакцины от коронавируса.