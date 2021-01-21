Команда разработчиков, куда входит основатель компании-производителя умных часов Pebble Эрик Мигиковски, представила приложение Beeper, объединяющее 15 мессенджеров. Об этом пишет The Verge.

Предполагается, что Beeper работает в MacOS, Windows, Linux, а также мобильных операционных системах iOS и Android.

Мессенджер, как говорят его разработчики, поддерживает в том числе телеграм, WhatsApp, мессенджер фейсбука и инстаграма, обмен СМС и MMS в Android, а также iMessage для устройств Apple.

Мигиковски говорит, что Beeper «через пару трюков» позволяет общаться в iMessage на устройствах под управлением Android, Linux и Windows. Также разработчики готовы выслать пользователю восстановленный взломанный айфон с установленным Beeper.

Коробка с айфонами, которые Мигиковски готов высылать подписчикам Beeper

Скачать мессенджер пока можно только по приглашению, чтобы получить его, нужно заполнить анкету на сайте Beeper. Сервис платный — 10 долларов в месяц.