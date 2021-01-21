Больше 20 человек погибли в результате двух взрывов в центре Багдада
Источник: Reuters
Не менее 23 человек погибли и больше 50 пострадали в результате двух взрывов на рынке в центре Багдада. Об этом сообщает Reuters.
Иракские военные, на которых ссылается агентство, сказали, что взрывы произошли последовательно один за другим, атаку совершили два террориста-смертника.
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Количество погибших, вероятно, увеличится. Как сказал Reuters представитель министерства внутренних дел Ирака, несколько раненых находятся в критическом состоянии.
Ответственность за теракт на момент публикации новости никто не взял.
Reuters отмечает, что подобных терактов в Ираке не было с 2018 года, когда из-за атаки террориста-смертника в Багдаде погибли 27 человек.