Больше 20 человек погибли в результате двух взрывов в центре Багдада

Не менее 23 человек погибли и больше 50 пострадали в результате двух взрывов на рынке в центре Багдада. Об этом сообщает Reuters.

Иракские военные, на которых ссылается агентство, сказали, что взрывы произошли последовательно один за другим, атаку совершили два террориста-смертника.

Мы спрятали это видео, потому что на нем снята гибель людей Все равно хочу увидеть Момент второго взрыва в Багдаде twitter/thestevennabil

Количество погибших, вероятно, увеличится. Как сказал Reuters представитель министерства внутренних дел Ирака, несколько раненых находятся в критическом состоянии.

Ответственность за теракт на момент публикации новости никто не взял.

Reuters отмечает, что подобных терактов в Ираке не было с 2018 года, когда из-за атаки террориста-смертника в Багдаде погибли 27 человек.