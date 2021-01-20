В центре Мадрида произошел взрыв. Обрушилась часть многоэтажного здания, есть погибшие
Источник: Meduza
Обновлено. В результате инцидента погибли три человека, еще один считается пропавшим без вести. Около десяти человек получили травмы разной степени тяжести.
В центре Мадрида произошел взрыв. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.
Взрыв произошел в многоэтажном здании, принадлежащем религиозной организации и вплотную примыкающем к дому престарелых; само здание в результате инцидента частично обрушилось.
Причины произошедшего пока не ясны. Издание Eli Diario пишет, что вероятнее всего взорвался бытовой газ.
В результате инцидента погибли как минимум два человека. Число пострадавших уточняется.