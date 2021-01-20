В Подмосковье отравились почти 100 школьников. СК возбудил уголовное дело

Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после массового отравления школьников в Красноармейске.

По данным следствия, 19 и 20 января за медицинской помощью обратились 91 ученик двух городских школ и два сотрудника столовых. В региональном министерстве образования говорили, что к врачам обратились 96 школьников, жаловавшихся на плохое самочувствие. Один школьник госпитализирован, он находится в состоянии средней тяжести, все остальные пострадавшие — в удовлетворительном,

Следователи направили пищевые пробы на исследование в Федеральное медико-биологическое агентство, а у отравившихся детей взяли мазки, чтобы установить причину заболевания.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что, по предварительной информации, школьники отравились из-за ротавируса. «Некоторые родители детей также обратились к медикам с недомоганием, при этом школьную еду они не употребляли», — объяснил собеседник агентства.