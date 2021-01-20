Джо Байден выступил с первой речью в качестве президента США

Джо Байден во время церемонии инаугурации в Вашингтоне выступил с первой речью в качестве 46-го президента США. Его слова приводит The Guardian.

«Это день Америки. Это день демократии», — заявил Байден в начале своей речи. Он напомнил о штурме Капитолия в начале января и отметил, что случившееся подчеркнуло ценность американской демократии. «Мы снова узнали, что демократия ценна. И в этот час, друзья мои, демократия восторжествовала», — сказал Байден.

В ходе речи Байден заявил, что жители США должны противостоять белому превосходству — предполагается, что он стал первым президентом, упомянувшим об этом во время инаугурации.

Также Байден призвал нацию объединиться после четырех лет президента Дональда Трампа. «Единство — это путь вперед», — отметил он. Байден сказал, что для кого-то его слова о единстве могут показаться «глупыми фантазиями», но силы, которые разделили американцев, «глубоки и реальны».

Байден также затронул тему пандемии коронавируса. Он отметил, что американцам предстоит непростое время, «время испытаний». Президент призвал жителей США встретить пандемию лицом к лицу и добавил, что вместе нация справится с этим.

Байден выступал с речью в течение 21 минуты. Для сравнения: речь Дональда Трампа в 2017 году длилась 17 минут, а выступления Обамы в 2009 и 2013 годах продолжались 19 минут.