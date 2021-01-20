Две трети российских регионов столкнулись с дефицитом бюджета в 2020 году

58 из 85 регионов России завершили 2020 год с дефицитом бюджета, сообщает РБК

Согласно предварительным данным Федерального казначейства, по итогам прошлого года совокупный дефицит бюджетов российских регионов составил 762,2 миллиарда рублей.

Самый высокий дефицит бюджета зафиксирован в Кемеровской (-21% по отношению к доходам региона) и Тюменской областях (-20%), Удмуртии (-16%), Ямало-Ненецком автономном округе (-14%), Башкирии (-14%) и Архангельской области (-14%).

Наибольший профицит бюджета зарегистрирован в Чукотском автономном округе (8% по отношению к доходам региона), Воронежской области и Севастополе (по 5%), Кабардино-Балкарии и Алтайском крае (по 4%).

Причинами бюджетного дефицита стали кризис из-за пандемии коронавируса и падение цен на нефть.

По словам главного научного сотрудника Института социальной политики РАНХиГС Натальи Зубаревич, сильнейший спад доходов бюджетов стал одной из главных причин отказа властей от введения повторного карантина во вторую волну COVID-19 осенью 2020 года — экономика и бюджеты его бы не выдержали.

По данным Казначейства, в 2020 году объем трансфертов из федерального бюджета в региональные достиг 3,698 триллиона рублей. Федеральный центр вдвое увеличил объем субсидий регионам — большинство из них шли на финансирование национальных проектов и поддержку в период пандемии.