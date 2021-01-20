Банк «Траст» списал 450 миллионов рублей со счетов крупнейшей киносети России. Ей грозит закрытие

Банк «Траст» списал со счетов киносети «Синема парк» деньги в счет погашения долга. Компания рассматривает вариант приостановления деятельности «с целью недопущения дальнейших убытков». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо председателя совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Олега Березина руководителю администрации президента Антону Вайно.

«Траст» не стал комментировать списание средств, но заявил, что подал иск на миллиард рублей за неуплату процентов к бизнесмену Александру Мамуту — владельцу объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино».

В банке заявили, что Мамут является поручителем по долгам своих компаний, общая сумма которых превышает 23 миллиарда рублей. Из них 19 миллиардов приходятся на A&NN Investment (управляет активами Мамута) и «Синема парк». Эти обязательства не обслуживаются с марта 2020 года.

Источник, близкий к «Синема парку», сообщил «Ведомостям», что «Траст» списал 450 миллионов рублей новогодней выручки со счетов объединенной киносети «Формула кино» и «Синема парк». Банк фактически принуждает ее к банкротству, считает источник.

Глава АВК в письме главе администрации президента отмечает, что у «Синема парк» нет денег на текущие расходы, поэтому банкротство — «неминуемый сценарий развития событий». «Полагаю, что это не отвечает тем целям, которые государство в лице президента определило в качестве приоритетных во время этого сложного экономического периода», — написал Березин Вайно.

Объединенная киносеть «Формула кино» и «Синема парк» является крупнейшей в России. По данным «Невафильм Research» на начало 2021 года, она управляет 78 кинотеатрами с 645 кинозалами, что составляет почти 12% от всего рынка.

Структуры Александра Мамута кредитовались в банке «Открытие». После его санации, начавшейся в 2017 году, проблемные долги «Открытия» достались «Трасту». Чтобы расплатиться с долгами, Мамут ранее продал медиахолдинг Rambler Group и швейцарского производителя вертолетов Kopter AG.