Юлия Навальная сообщила, что ее «караулит» полиция

Жена политика Алексея Навального Юлия сообщила в инстаграме, что за ней следят полицейские. Она опубликовала фотографию автомобиля, который, по ее словам, уже сутки стоит возле ее дома.

Вон та машина уже сутки стоит возле моего дома — это меня караулят оперативные сотрудники полиции. Ну а чему удивляться — вчера мы увидели, что они стали практиковать выездные заседания «троек», теперь — что они преследуют меня как жену врага народа. Наступил 37-й год, а мы и не заметили.

18 января суд на выездном заседании, прошедшем в отделе полиции Химок, продлил срок задержания Алексея Навального до 15 февраля. Этого добивалась ФСИН, которая требует, чтобы суд заменил оппозиционеру условный срок на реальный по .