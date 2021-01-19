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Юлия Навальная сообщила, что ее «караулит» полиция
Источник: Юлия Навальная

Жена политика Алексея Навального Юлия сообщила в инстаграме, что за ней следят полицейские. Она опубликовала фотографию автомобиля, который, по ее словам, уже сутки стоит возле ее дома.

Вон та машина уже сутки стоит возле моего дома — это меня караулят оперативные сотрудники полиции. Ну а чему удивляться — вчера мы увидели, что они стали практиковать выездные заседания «троек», теперь — что они преследуют меня как жену врага народа. Наступил 37-й год, а мы и не заметили.

18 января суд на выездном заседании, прошедшем в отделе полиции Химок, продлил срок задержания Алексея Навального до 15 февраля. Этого добивалась ФСИН, которая требует, чтобы суд заменил оппозиционеру условный срок на реальный по делу «Ив Роше».

Дело Алексея Навального