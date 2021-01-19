В павильоне атомной энергии на ВДНХ установят две фигуры Лаврентия Берии. Они станут частью экспозиции о создании советской атомной бомбы

«Росатом» планирует установить в павильоне атомной энергии на ВДНХ две фигуры наркома внутренних дел СССР Лаврентия Берии. Об этом пишут «Открытые медиа» со ссылкой на данные сайта госзакупок. Пресс-служба «Росатома» подтвердила использование фигур Берии.

Фигуры установят в экспозиционной зоне, посвященной созданию советской атомной бомбы. Каждая должна представлять собой реалистичный манекен с «вандалостойким» стеклопластиковым туловищем и силиконовой головой. Манекены названы объектом реквизита, «не подразумевающим непосредственного взаимодействия с посетителем».

Представитель «Росатома» заявил «Открытым медиа», что Берия возглавлял проект по созданию атомной бомбы в СССР и благодаря его организаторским способностям Советскому союзу «удалось в кратчайшие сроки разрушить монополию США на ядерное оружие».

Строительство павильона атомной энергии на ВДНХ началось в 2018 году, его планируют закончить в 2021-м. Над дизайн-проектом экспозиции работала креативная студия Lorem Ipsum, среди других проектов которой — «Ельцин Центр» и Еврейский музей.

Реквизит экспозиционной зоны, посвященной созданию советской атомной бомбы, насчитывает больше тысячи позиций. Среди них, кроме фигуры Берии, есть манекены академика Игоря Курчатова и генерал-лейтенанта НКВД Павла Судоплатова.

Лаврентий Берия — один из главных организаторов сталинских репрессий. Он возглавлял проект по созданию атомной бомбы в СССР во второй половине 1940-х годов (успешное испытание бомбы прошло в 1949 году). Был казнен в 1953 году, после смерти Иосифа Сталина и прихода к власти Никиты Хрущева.