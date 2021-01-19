Умер журналист Игорь Выхухолев, бывший ведущий программы «Время»

Тележурналист Игорь Выхухолев умер в Москве в возрасте 66 лет.

Как сообщила ТАСС его дочь Мария, причиной смерти стали проблемы с сердцем.

Виктор Борисов / ТАСС

Игорь Выхухолев родился в 1955 году в Москве. Он окончил Институт стран Азии и Африки. С начала 1980-х он работал в программе «Время», сначала редактором, а затем корреспондентом. С 1992-го по 1996 год Выхухолев был постоянным ведущим программы. До 2005 года он также вел информационную программу «Новости». В 2006-м Выхухолев перешел с Первого канала на ВГТРК.