США внесли в санкционный список российское судно-трубоукладчик «Фортуна», которое задействовано в строительстве «Северного потока — 2». Об этом сообщается на сайте американского минфина.

Также под санкции попала компания-владелец судна «КВТ-Рус». О готовящихся санкциях в отношении «Фортуны» и его владельца 18 января сообщило издание Handelsblatt.

Планировалось, что трубоукладчик «Фортуна» с 15 января возобновит строительство газопровода у берегов Дании, но Датское энергетическое агентство отозвало разрешение на работы.

Ведомство сослалось на необходимость проверить техническое состояние судов, сообщало Handelsblatt.

По данным портала Vesselfinder, «Фортуна» вечером 19 января находилась у берегов Германии.

«Северный поток — 2» находится под американскими санкциями с декабря 2019 года. «Газпром» объявил, что намерен закончить газопровод своими силами. «Фортуна» в декабре 2020-го возобновила работы у берегов Германии.