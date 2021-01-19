Российское консульство в Нью-Йорке сообщило об отключении «американской стороной» телефонных линий

Российскому генконсульству в Нью-Йорке отключили телефонные линии, сообщила российская дипломатическая миссия в фейсбуке.

«Практически полностью отключены все городские телефонные линии, а их много, — сказали агентству ТАСС в генконсульстве. — Ранее такой ситуации никогда не возникало».

Источник РИА Новости сообщил, что «американская сторона ссылается на технические проблемы».

«Якобы не могут решить вопрос на протяжении двух суток. Такого просто не было никогда. И у нас не одна, и не две линии, а большое число. И такое ощущение, что отключены все разом», — сказал собеседник агентства.