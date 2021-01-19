«Рокетбанк» объявил об окончательном закрытии

Сервис «Рокетбанк» сообщил вечером 18 января в инстаграме, что окончательно закрылся.

Все началось в 2013-м с идеи сделать банк с человеческим лицом. <…> Были взлеты и падения. А потом опять взлеты. И падения… И снова взлеты! Ну, вы поняли. <…> И вот, мы закрываемся. Теперь окончательно. Спасибо, что поддерживали, верили, вдохновляли и оставались с нами до последнего.

В компании Qiwi, которой принадлежит «Рокетбанк», сообщили TJ, что к моменту закрытия оставались активными 43 тысячи счетов клиентов. Их обслуживание прекратят к 1 апреля, после чего счета перенесут на баланс QIWI Банка.

Сервис «Рокетбанк» в 2013 году основали предприниматели Виктор Лысенко, Олег Козырев, Алексей Колесников и Михаил Провизион. Сначала сервис работал на инфраструктуре банка «Интеркоммерц», а затем — «Открытия». В 2017 году «Рокетбанк» вместе с сервисом для предпринимателей «Точка» выкупила компания Qiwi за 700 миллионов рублей. В марте 2019 года трое сооснователей покинули компанию (Лысенко отошел от управления «Рокетбанком» еще в 2016 году). В марте 2020 года Qiwi объявила, что закроет сервис из-за его убыточности.