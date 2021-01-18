Жителей Баварии обязали носить респираторы FFP2 в общественных местах. Власти обсудят, распространить ли это требование на всю Германию

С 18 января в Баварии, крупнейшей федеральной земле Германии, вступило в силу требование носить респираторы с высокой степенью защиты класса FFP2 во время поездок в общественном транспорте и при посещении магазинов, сообщает The Guardian.

Новое правило не касается водителей автобусов, билетных контролеров и детей в возрасте до 15 лет. До 24 января в Баварии не будут следить за соблюдением этого требования.

19 января, как сообщает немецкий The Local, канцлер ФРГ Ангела Меркель встретится с главами всех 16 федеральных земель Германии. Как ожидается, на встрече обсудят предложение обязать всех жителей страны носить респираторы класса FFP2, а также введение комендантского часа.

С 25 января требование носить респираторы также вступит в силу в Австрии. Канцлер страны Себастьян Курц объявил об этом решении 17 января.

Респираторы FFP2 стоят дороже обычных масок. Цена в рознице колеблется от двух до пяти евро за один респиратор, отмечает The Guardian.

Мы подробно разбирали респираторы наравне с масками

ВОЗ долго говорила, что маски не надо носить всем подряд. А теперь говорит, что, может, и надо. Так носить или нет? И если да, то как правильно? 16 карточек