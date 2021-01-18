На горнолыжном курорте в Карачаево-Черкесии сошла лавина. Погиб один человек

Обновлено. При сходе лавины погиб один человек, сообщила противолавинная служба. По данным «Интерфакса», еще восемь человек обратились за помощью к медикам, при этом некоторым из них стало плохо из-за проблем с сердцем — под лавину они не попадали.

В поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара в Карачаево-Черкесии снежная лавина накрыла горнолыжную трассу. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

По информации ведомства, в момент схода лавины на трассе могли находиться от четырех до 12 человек. Источник «Интерфакса» сообщил, что неизвестна судьба до 20 человек, в том числе нескольких детей.

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что сход лавины мог быть . Очевидица заявила Mash, что снег сошел после того, как «пушками отстреливали». По ее словам, предполагалось, что «лавина уйдет в сторону леса, но снег пошел прямо на туристов».

В свою очередь руководитель Северо-Кавказской противолавинной службы Хизир Чочаев заявил РБК, что возможной причиной схода лавины могло быть сейсмическое воздействие от другой принудительно спущенной лавины.

Мы по договору с канатными дорогами Домбая стреляли в лавинный очаг А, который угрожал опорам канатной дороги. От этого лавинного очага 300-350 метров правее есть лавинный Б. <… > Наша лавина пошла. А соседняя от сейсмической волны или сама по себе (точно не знаем), примерно в это же время сошла. Там внизу был учебный подъемник.

Под снегом оказались два пункта проката горнолыжного снаряжения, повреждено кафе. Ведется поиск людей.